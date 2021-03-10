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Позорище: Юрий Лоза прокомментировал песню для "Евровидения-2021"

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Музыкант остроумно высмеял альтернативу, предоставленную для голосования россиянам.

Позорище: Юрий Лоза прокомментировал песню для "Евровидения-2021"

Юрий Лоза написал в Instagram пост, в котором выразил свою позицию по поводу того, что нашу страну на престижном европейском конкурсе представит певица Манижа Сангин  с песней "Russian Woman" .

"Вчера звонили из десятка разных новостных агентств с одним и тем же вопросом — как мне прошедший отбор на "Евровидение" и результаты так называемого национального голосования? Я им: «Выглядело так, будто людям предложили выбор из трёх болячек — бронхит, отит, натоптыши, и спросили — какой желаете болеть? Народ говорит — никакой не желаю. А ему — это не тебе решать, болеть или не болеть, выбирай давай!»" — написал Лоза в микроблоге.

Юрий Эдуардович считает, что композицию, выбранную для конкурса, трудно даже назвать песней.

"Короче, то позорище, которое показало руководство Первого канала, я бы назвал скорее национальным унижением. Тогда меня пытают — а каковы шансы на победу у песни "Russian Woman", написанной Ори Авни, Ори Каплан и Манижей Сангин, что будет представлять Россию? Я ответил: «Если вы называете это песней, то пусть мне кто-нибудь её напоёт, тогда и выскажусь. Однако ни один из звонивших ничего напеть не смог. Но если никто не в состоянии обозначить предмет разговора, то и говорить не о чем»", — объяснил композитор.

Подписчики поддержали исполнителя.

"В песне смысла нет, слова глотают, как будто горячий пельмень прожевать не могут. Неужели это людям нравится слушать...", — возмутились фолловеры.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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