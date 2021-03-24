В Госдуме требуют запретить Маниже петь под русским флагом

Первый зампред комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Драпеко требует, чтобы отправляющаяся на "Евровидение" певица Манижа не пела под российским флагом.

"Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии", — подчеркивает она.

Драпеко уверяет, что вообще Манижа — не лучший вариант для мирового конкурса, а на "Евровидение" следовало отправить группу Little Big. Те должны были ехать в 2021 году, но это оказалось невозможным из-за пандемии.

"Не знаю, кому она до такой степени понравилась", — говорит Драпеко о Маниже.

А вот журналист Ксения Собчак уверена, что выступление Манижи на Евровидении выгодно России, потому что показывает Россию с позитивной стороны.