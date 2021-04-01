Представитель РПЦ прокомментировал песню Манижи "Russian woman"

Песня певицы Манижи «Russian woman» была прокомментирована в Русской православной церкви.

«Любые произведения, которые позиционируются как связанные с Россией и по своему содержанию имеющие женскую тематику, не должны вызывать возмущения у наших сограждан женского пола», - сказал РИА «Новости» замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

А по его словам, многие женщины в России возмущены песней, в том числе среди православной общественности.

«Мы исходим из того, что в российской конституции закрепляется защита традиционных ценностей, и одна из них - это ценность материнства, которая предполагает безусловное уважение к женщине. Все, что унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве, и в том числе на конкурсе "Евровидение», - полагает священнослужитель.

Ранее первый зампред комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Драпеко заявила, что Манижа недостойна петь под российским флагом.