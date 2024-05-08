Запечённая в духовке тыква, фаршированная авокадо и киноа: сытное блюдо! Много белка, клетчатки и полезных для сердца жиров

Тыква, фаршированная авокадо и киноа: сытный и полезный гарнир

Нет ничего сытнее, чем запечённая тыква, фаршированная начинкой из авокадо и киноа. Это вегетарианское блюдо с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных для сердца жиров.

Фото: flickr.com by Mike McCune is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

3 небольшие тыквы, разрезанные пополам

2 измельчённых зубчика чеснока

2 авокадо, нарезанных кубиками

1 средняя луковица, нарезанная

1,5 стакана промытой чёрной фасоли

1,5 стакана варёной киноа

1/2 стакана зелёного перца чили

1/4 стакана нарезанного зелёного лука

1/4 стакана поджаренных тыквенных семечек

1/4 стакана раскрошенного сыра фета (по желанию)

2 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка кориандра

1 чайная ложка тмина

Соль по вкусу

Свежевыжатый сок лайма

Чёрный перец

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте каждую тыкву пополам и выньте содержимое. Сбрызните каждую половинку оливковым маслом, приправьте солью и перцем. Запекайте их 35-50 минут. Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук и обжарьте до прозрачности, затем добавьте чеснок, тмин и кориандр. Добавьте зелёный перец, киноа, чёрную фасоль, зелёный лук, тыквенные семечки и сыр фета. Приправьте свежим соком лайма, солью и чёрным перцем. Снимите сковороду с огня и добавьте авокадо. Положите начинку на половинки запечённой тыквы и при необходимости приправьте ещё солью и чёрным перцем. Подавайте немедленно.