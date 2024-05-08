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Запечённая в духовке тыква, фаршированная авокадо и киноа: сытное блюдо! Много белка, клетчатки и полезных для сердца жиров

Тыква, фаршированная авокадо и киноа: сытный и полезный гарнир

Еда

Нет ничего сытнее, чем запечённая тыква, фаршированная начинкой из авокадо и киноа. Это вегетарианское блюдо с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных для сердца жиров.

Тыква, фаршированная авокадо и киноа: сытный и полезный гарнир
Фото: flickr.com by Mike McCune is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 небольшие тыквы, разрезанные пополам
  • 2 измельчённых зубчика чеснока
  • 2 авокадо, нарезанных кубиками
  • 1 средняя луковица, нарезанная
  • 1,5 стакана промытой чёрной фасоли
  • 1,5 стакана варёной киноа
  • 1/2 стакана зелёного перца чили
  • 1/4 стакана нарезанного зелёного лука
  • 1/4 стакана поджаренных тыквенных семечек
  • 1/4 стакана раскрошенного сыра фета (по желанию)
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 чайная ложка кориандра
  • 1 чайная ложка тмина
  • Соль по вкусу
  • Свежевыжатый сок лайма
  • Чёрный перец

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Разрежьте каждую тыкву пополам и выньте содержимое. Сбрызните каждую половинку оливковым маслом, приправьте солью и перцем. Запекайте их 35-50 минут.
  3. Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук и обжарьте до прозрачности, затем добавьте чеснок, тмин и кориандр.
  4. Добавьте зелёный перец, киноа, чёрную фасоль, зелёный лук, тыквенные семечки и сыр фета. Приправьте свежим соком лайма, солью и чёрным перцем.
  5. Снимите сковороду с огня и добавьте авокадо. Положите начинку на половинки запечённой тыквы и при необходимости приправьте ещё солью и чёрным перцем. Подавайте немедленно.
Запечённая Тыква, которую едят Все!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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