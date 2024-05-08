Запечённая в духовке тыква, фаршированная авокадо и киноа: сытное блюдо! Много белка, клетчатки и полезных для сердца жиров
Тыква, фаршированная авокадо и киноа: сытный и полезный гарнир
Нет ничего сытнее, чем запечённая тыква, фаршированная начинкой из авокадо и киноа. Это вегетарианское блюдо с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных для сердца жиров.
Фото: flickr.com by Mike McCune is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 3 небольшие тыквы, разрезанные пополам
- 2 измельчённых зубчика чеснока
- 2 авокадо, нарезанных кубиками
- 1 средняя луковица, нарезанная
- 1,5 стакана промытой чёрной фасоли
- 1,5 стакана варёной киноа
- 1/2 стакана зелёного перца чили
- 1/4 стакана нарезанного зелёного лука
- 1/4 стакана поджаренных тыквенных семечек
- 1/4 стакана раскрошенного сыра фета (по желанию)
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка кориандра
- 1 чайная ложка тмина
- Соль по вкусу
- Свежевыжатый сок лайма
- Чёрный перец
Приготовление
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Разрежьте каждую тыкву пополам и выньте содержимое. Сбрызните каждую половинку оливковым маслом, приправьте солью и перцем. Запекайте их 35-50 минут.
- Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте лук и обжарьте до прозрачности, затем добавьте чеснок, тмин и кориандр.
- Добавьте зелёный перец, киноа, чёрную фасоль, зелёный лук, тыквенные семечки и сыр фета. Приправьте свежим соком лайма, солью и чёрным перцем.
- Снимите сковороду с огня и добавьте авокадо. Положите начинку на половинки запечённой тыквы и при необходимости приправьте ещё солью и чёрным перцем. Подавайте немедленно.
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Запечённая Тыква, которую едят Все!