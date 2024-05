Запечённая в духовке тыква, фаршированная авокадо и киноа: сытное блюдо! Много белка, клетчатки и полезных для сердца жиров

Нет ничего сытнее, чем запечённая тыква, фаршированная начинкой из авокадо и киноа. Это вегетарианское блюдо с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных для сердца жиров.

Фото: flickr.com by Mike McCune is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic