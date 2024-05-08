Беспокоят мешки под глазами? Врач-дерматокосметолог из центра здоровья и красоты "Белый Сад", Наталья Родина, представляет эффективные методы борьбы с этой проблемой.
Если мешки под глазами выражены значительно, вероятно, это малярные мешки, вызванные потерей упругости кожи и деформацией подкожно-жировой клетчатки. В таком случае рекомендуется консультация у пластического хирурга.
Меньшие мешки можно устранить с помощью косметологических аппаратных процедур и инъекций, однако для долгосрочного эффекта требуется комплексный подход и соблюдение курса процедур по рекомендации врача.
Радиочастотный игольчатый лифтинг (RF лифтинг) с использованием аппаратов Scarlet или Sylfirm X проводится 4 раза с интервалом в 1 месяц, с дополнительной микротоковой терапией для уменьшения отека и стимуляции лимфодренажа.
Процедура Ulthera проводится раз в год для уменьшения размера мешков и придания коже более компактного вида.
Лимфодренажный массаж и процедура Криолифт подходят для быстрого уменьшения отека и выравнивания кожи.
Курс инъекций препаратом MesoSculpt рекомендуется для снижения объема жировой ткани под глазами и активации лимфодренажа.
Важно помнить, что для достижения желаемого эффекта необходимо вести здоровый образ жизни: правильное питание, ограничение потребления соленой пищи и жидкости вечером, регулярный сон и умеренная физическая активность.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.