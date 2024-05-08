Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Захарова: ЕС подстрекает к нападению на мирные города
Анна Asti приобрела загородный дом стоимость 47 млн рублей
Какие тренировки можно проводить с травмой ахила?
Электромобили в России: текущие проблемы обслуживания и перспективы роста
Загадку темной материи проясняет наличие множества первичных черных дыр
Продюсер Рудченко: "Приезд Канье Уэста в Россию вызовет в мире сильнейший резонанс"
Ирина Алфёрова в роли жены великого писателя
Ветеринары рассказали, как меняется кошка по мере взросления
Савельева отреагировала на слухи о разводе с Сафоновым: "Агония продолжается"
Секреты избавления от мешков под глазами: эффективные методы от эксперта

Новый подход: как избавиться от отечности под глазами

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Беспокоят мешки под глазами? Врач-дерматокосметолог из центра здоровья и красоты "Белый Сад", Наталья Родина, представляет эффективные методы борьбы с этой проблемой.

Новый подход: как избавиться от отечности под глазами
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если мешки под глазами выражены значительно, вероятно, это малярные мешки, вызванные потерей упругости кожи и деформацией подкожно-жировой клетчатки. В таком случае рекомендуется консультация у пластического хирурга.

Меньшие мешки можно устранить с помощью косметологических аппаратных процедур и инъекций, однако для долгосрочного эффекта требуется комплексный подход и соблюдение курса процедур по рекомендации врача.

Радиочастотный игольчатый лифтинг (RF лифтинг) с использованием аппаратов Scarlet или Sylfirm X проводится 4 раза с интервалом в 1 месяц, с дополнительной микротоковой терапией для уменьшения отека и стимуляции лимфодренажа.

Процедура Ulthera проводится раз в год для уменьшения размера мешков и придания коже более компактного вида.

Лимфодренажный массаж и процедура Криолифт подходят для быстрого уменьшения отека и выравнивания кожи.

Курс инъекций препаратом MesoSculpt рекомендуется для снижения объема жировой ткани под глазами и активации лимфодренажа.

Важно помнить, что для достижения желаемого эффекта необходимо вести здоровый образ жизни: правильное питание, ограничение потребления соленой пищи и жидкости вечером, регулярный сон и умеренная физическая активность.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов

После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.

Назван крупнейший покупатель российских нефтепродуктов
Один из способов защиты картофеля от вредителей
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло
Возвращение легенды: удешевлённый Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Эксперт Марцинкевич рассказал, когда ВКС РФ уничтожат энергосистему Украины Любовь Степушова ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Избавляемся от колорадского жука: опрысните кусты этими натуральными средствами — эффективно уничтожают вредителя
Последние материалы
Пляжи Абу-Даби временно закрыты из-за проверки воды
Взрослые дети поддерживают Хью Джекмана после развода
Депутат-иноагент Евгений Ступин* лишён мандата
Какие преимущества может принести торф
Мизулина отреагировала на возможный приезд Канье Уэста в Москву: "Не надо нам"
Ракеты "Кинжал" продолжают демилитаризацию Украины
Имена всех алиментщиков в России будут в отрытом доступе
В Бразилии аэропорт ушел под воду вместе с самолётами
Ольгу Бузову раскритиковали за "втянутый живот" на фото в купальнике
НСА: майские заморозки могут нанести ощутимый ущерб АПК ряда регионов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников