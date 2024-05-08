Секреты избавления от мешков под глазами: эффективные методы от эксперта

Новый подход: как избавиться от отечности под глазами

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Беспокоят мешки под глазами? Врач-дерматокосметолог из центра здоровья и красоты "Белый Сад", Наталья Родина, представляет эффективные методы борьбы с этой проблемой.

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Если мешки под глазами выражены значительно, вероятно, это малярные мешки, вызванные потерей упругости кожи и деформацией подкожно-жировой клетчатки. В таком случае рекомендуется консультация у пластического хирурга.

Меньшие мешки можно устранить с помощью косметологических аппаратных процедур и инъекций, однако для долгосрочного эффекта требуется комплексный подход и соблюдение курса процедур по рекомендации врача.

Радиочастотный игольчатый лифтинг (RF лифтинг) с использованием аппаратов Scarlet или Sylfirm X проводится 4 раза с интервалом в 1 месяц, с дополнительной микротоковой терапией для уменьшения отека и стимуляции лимфодренажа.

Процедура Ulthera проводится раз в год для уменьшения размера мешков и придания коже более компактного вида.

Лимфодренажный массаж и процедура Криолифт подходят для быстрого уменьшения отека и выравнивания кожи.

Курс инъекций препаратом MesoSculpt рекомендуется для снижения объема жировой ткани под глазами и активации лимфодренажа.

Важно помнить, что для достижения желаемого эффекта необходимо вести здоровый образ жизни: правильное питание, ограничение потребления соленой пищи и жидкости вечером, регулярный сон и умеренная физическая активность.



