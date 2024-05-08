Как меняется кошка с возрастом: вы будете удивлены

Ветеринары рассказали, как меняется кошка по мере взросления

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, достигшие возраста, когда человек обычно выходит на пенсию, становятся менее активными, увеличивают потребление пищи и проводят больше времени, спя.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Есть несколько характерных признаков, по которым можно определить возраст кота.

Например, стареющие кошки часто становятся более привередливыми к еде, проявляя интерес только к определенным продуктам, что может привести к потере веса или расстройствам пищеварения.

Также у них может ухудшиться слух, поэтому если кот не откликается на ваш вызов, это может быть не каприз, а признак ухудшения слуха. Возрастные изменения также затрагивают шерсть и кожу животного: она становится сухой, что вызывает зуд и потерю волос.

В таких случаях важно регулярно вычесывать кошку и ухаживать за её кожей, что поможет облегчить дискомфорт, а также следует обратиться к ветеринару для ухода за зубами, включая лечение кариеса и удаление зубного камня. Эти изменения ведут к снижению активности кота, который становится менее охотливым и более пассивным.