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Рычат и кусаются: вот как можно уберечь детей от деструктивных игр — психолог рассказала о модной игре фурри

Наталья Наумова: ребёнок заигрался в фурри — срочно обратитесь к психологу

2:01
Общество » Семья » Воспитание

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с Pravda. Ru дала советы родителям, на что обратить внимание, если ребёнок увлёкся новомодным движением фурри.

Наталья Наумова: ребёнок заигрался в фурри — срочно обратитесь к психологу
Фото: https://www.flickr.com/photos/dmuth/15064304981/in/set-72157646565355118 by Дуглас Мут is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Надевают костюмы животных, рычат и кусаются. Всё это новое подростковое движение фурри, где дети подражают поведению и повадкам братьев наших меньших. Родители в шоке — как реагировать?

"Бывают очень разные формы этой игры. Есть дети, которые в неё играют просто как в зверушек, прыгают, бегают, веселятся шутят, тогда беды в этом нет. Когда дети начинают веселиться каким-то аномальным способом, например, пачкаться в грязи, возиться в фекалиях, требовать поставить себе лоток вместо унитаза, это говорит о том, что игра зашла далеко, и ребёнка необходимо показать психологу либо психиатру", — советует специалист.

Причину увлечения подобными "играми" психолог рекомендует искать в семье.

"Возможно, ребёнку не хватает общения с родителями, может быть, много критики было в отношениях, из-за чего он проявляет себя таким образом. Почему ребёнок начинает лезть во всякие асоциальные сферы? Потому что ему необходимо быть частью какой-то организации, чувствовать себя успешным. Тогда родителям действительно нужно уделить больше внимания ребенку, пообщаться", — считает Наталья Наумова.

Детский психолог высказалась и по поводу предложения вводить административные наказания для тех, кто втягивает подростков в фурри.

"Если какая-то организация специально детей запутывает, призывает к асоциальным сферам, то важно разбираться в каждом конкретном случае. Если они нарушают закон, то решать этот вопрос также надо законными методами. Если под видом игры в животных детей будут втягивать в теракты или другие какие-либо противозаконные действия, то, конечно, это необходимо пресекать", — ответила эксперт.

Как вернуть доверие подростка?
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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