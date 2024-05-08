Дмитрий Песков считает встречу Путина с Пашиняном

Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Пашиняна

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил, что предстоящие переговоры между Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые состоятся сегодня в Кремле, являются важными и ожидаемыми

Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Attribution 4.0 International

"Встреча является важной и ожидаемой с обеих сторон", — подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле отмечали, что в последнее время в отношениях между Москвой и Ереваном возникли некоторые проблемы. Власти Российской Федерации надеются, что предстоящие переговоры помогут прояснить ситуацию и найти решения для существующих вопросов.

Ранее власти Армении выступили с рядом откровенно недружественных заявлений, обвинив Россию в своём провале защиты Карабаха.