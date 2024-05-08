Дмитрий Песков считает встречу Путина с Пашиняном

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил, что предстоящие переговоры между Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которые состоятся сегодня в Кремле, являются важными и ожидаемыми
"Встреча является важной и ожидаемой с обеих сторон", — подчеркнул Песков.
Ранее в Кремле отмечали, что в последнее время в отношениях между Москвой и Ереваном возникли некоторые проблемы. Власти Российской Федерации надеются, что предстоящие переговоры помогут прояснить ситуацию и найти решения для существующих вопросов.
Ранее власти Армении выступили с рядом откровенно недружественных заявлений, обвинив Россию в своём провале защиты Карабаха.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.