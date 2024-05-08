Ирина Алфёрова в роли жены великого писателя

0:50 Your browser does not support the audio element. Культура

Спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой в главной роли пройдет в Театре на Трубной 16 и 17 мая.

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Эта драматическая история не оставляет сердца зрителей равнодушными.

Толстого нет на сцене, но всё напоминает о нем. В семье великого писателя возникает конфликт. Его секретарь, дети, жена пытаются повлиять на судьбоносное решение творца: завещать ли свои произведения народу или переписать права на них Софье Андреевне? Кто прав? Решать вам.

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