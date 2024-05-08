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Ирина Алфёрова в роли жены великого писателя

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Культура

Спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой в главной роли пройдет в Театре на Трубной 16 и 17 мая.

Ирина Алфёрова в роли жены великого писателя
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной

Эта драматическая история не оставляет сердца зрителей равнодушными.

Толстого нет на сцене, но всё напоминает о нем. В семье великого писателя возникает конфликт. Его секретарь, дети, жена пытаются повлиять на судьбоносное решение творца: завещать ли свои произведения народу или переписать права на них Софье Андреевне? Кто прав? Решать вам.

В ролях:

  • Ирина Алфёрова,
  • Валерия Ланская,
  • Татьяна Циренина,
  • Олег Царёв,
  • Иван Мамонов,
  • Алексей Гнилицкий,
  • Николай Голубев,
  • Александр Сеппиус,
  • Ольга Грудяева,
  • Павел Дроздов.
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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