Спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой в главной роли пройдет в Театре на Трубной 16 и 17 мая.
Эта драматическая история не оставляет сердца зрителей равнодушными.
Толстого нет на сцене, но всё напоминает о нем. В семье великого писателя возникает конфликт. Его секретарь, дети, жена пытаются повлиять на судьбоносное решение творца: завещать ли свои произведения народу или переписать права на них Софье Андреевне? Кто прав? Решать вам.
В ролях:
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.