Ольга Бузова скопировала ролик Давида Манукяна

Ранее экс-ведущая "Дома-2" делала забавный видеоконтент с Давой, однако после расставания с бойфрендом место оказалось вакантным.

Ольга Бузова, похоже, следит за творчеством своего бывшего жениха Давида Манукяна.

Об этом свидетельствует ролик, который Ольга разместила в Instagram.

На видео поющая ведущая повторяет вайн, который ранее опубликовал в своём микроблоге Дава.

В ролике Манукян, следуя рекомендациям невидимого учителя, пытается представить свои смелые сексуальные фантазии.

Строгий голос обрывает Даву, советуя вести себя скромнее.

Ольга не придумала ничего лучше, чем повторить скетч бывшего возлюбленного.

Бузова взяла себе в помощники актёра Алексея Воробьёва, который так же, как и Дава, довольно откровенно изобразил вожделение.

Невидимый учитель поспешно прервал Воробьёва, который собирался скинуть с себя штаны, глядя на Бузову.