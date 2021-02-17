"Абдулла" из "Белого солнца пустыни" оказался в больнице с пневмонией

Как сообщает Первый канал, актёр поступил на лечение в Первую университетскую больницу Тбилиси.

Грузинский актёр Кахи Кавсадзе, известный по роли в культовом фильме "Белое солнце пустыни", оказался на больничной койке с двусторонней пневмонией.

Медики говорят о том, что состояние 85-летнего актёра остаётся стабильно тяжёлым.

В ноябре 2020 года Кахи Кавсадзе уже перенёс коронавирус, однако болезнь снова дала о себе знать, несмотря на то, что ранее он полностью поправился.

Кахи Кавсадзе служит в Тбилисском академического театра имени Руставели. Актёр снимался в таких известных картинах, как "Древо желания", "Житие Дон Кихота и Санчо Пансы" и "Мелодии Верийского квартала".