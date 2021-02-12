Певица долго и кропотливо готовится к предстоящему мероприятию.
Лолита Милявская, у которой за плечами большой опыт свадеб и разводов (певица была замужем шесть раз), решила выпеснуть на сцене всё, что у неё накопилось в результате непростого жизненного опыта.
Певица, в которой театральные деятели разглядели мощный драматический талант, сыграет в спектакле Юрия Грымова по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба".
"Разный способ существования. Плюс партнеры — их много, и все они профессионалы. Это давит на психику. Еще тяжело вернуться в культурную лексику, которая была у тебя в институте, а потом ты с ней распрощался, и в твоей голове остался только мат, наполовину. Я заметила, что за первые дней пять в театре не произнесла ни одного матерного слова, и даже испугалась", — цитирует Лолиту МК.
Режиссер спектакля Юрий Грымов объяснил, почему пригласил на роль Агафьи Тихоновны Лолиту.
"Я, когда решил ставить "Женитьбу", других вариантов не хотел — только Лолита. Объясню, почему: во-первых, я ее давно знаю, а во-вторых, всегда видел в ней драматическое начало, а вся ее комедийность связана только с тем, что она — трагик. Ее браки, суды, расставания… Она всегда это переживала тяжело и, как мы говорим, знает, что ей играть", — рассказал Грымов в беседе с журналистами "Московского Комсомольца".
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.