Лолита Милявская снова примерит на себя роль невесты

Певица долго и кропотливо готовится к предстоящему мероприятию.

Лолита Милявская, у которой за плечами большой опыт свадеб и разводов (певица была замужем шесть раз), решила выпеснуть на сцене всё, что у неё накопилось в результате непростого жизненного опыта.

Певица, в которой театральные деятели разглядели мощный драматический талант, сыграет в спектакле Юрия Грымова по пьесе Н. В. Гоголя "Женитьба".

"Разный способ существования. Плюс партнеры — их много, и все они профессионалы. Это давит на психику. Еще тяжело вернуться в культурную лексику, которая была у тебя в институте, а потом ты с ней распрощался, и в твоей голове остался только мат, наполовину. Я заметила, что за первые дней пять в театре не произнесла ни одного матерного слова, и даже испугалась", — цитирует Лолиту МК.

Режиссер спектакля Юрий Грымов объяснил, почему пригласил на роль Агафьи Тихоновны Лолиту.