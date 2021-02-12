Тина Канделаки опубликовала своё "перефотошопленное" фото

Ведущая разместила фото, которое деформирует окружающее пространство.

Тина Канделаки не хотела никого обмануть, а сознательно продемонстрировала пример неестественной кукольной красоты.

Одна из самых интеллектуальных телеведущих предложила подписчикам поразмышлять над тем, к чему ведёт искусственный "улучшайзинг".

"Искусственная красота победила естественность — это факт. По количеству достижений развитие инструментов искусственной красоты превзошло развитие инструментов для сохранения красоты естественной. Так выглядит погоня за вечной молодостью", — посетовала звезда ТВ.

В качестве мечты человечества о неувядаемой красоте Канделаки привела в пример куклу Суок из сказки "Три толстяка" и Мальвину.

"Потом спрос вызвал рост предложения, ведь кукла — это олицетворение вечной молодости. Она никогда не постареет и всегда будет красивой. Виниры и силикон не портятся (относительно человеческой молодости, разумеется). Но, конечно, это лишь иллюзия вечной красоты. И цена, которую вы платите за улучшайзинг, должна быть для всех очевидной. Что будет с вашим здоровьем, обратим ли тот или иной процесс и как выглядит результат — вопросы непраздные", — поделилась своим мнением Тина.

Ведущая анонсировала проект "Совсем другие", в котором затронута тема современной индустрии красоты.