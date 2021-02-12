Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
В Тбилиси устроили "марш неповиновения" карантинным мерам
Немецкий эксперт рассказал о "новой дружбе" России и Германии
Сеул и США нашли компромисс по взносам на "американскую оборону"
Очередное землетрясение произошло у берегов Камчатки
С "восьмёрки" на "ноль": Россия изменит телефонный код
Обвинение изложило свою позицию на суде по импичменту Трампу
Украина и Евросоюз начали пересматривать соглашение об ассоциации
Собянин оценил готовность Москвы к новой вспышке коронавируса
Черногория разрешила импорт вакцины "Спутник V"

Тина Канделаки опубликовала своё "перефотошопленное" фото

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая разместила фото, которое деформирует окружающее пространство.

Тина Канделаки опубликовала своё "перефотошопленное" фото

Тина Канделаки не хотела никого обмануть, а сознательно продемонстрировала пример неестественной кукольной красоты.

Одна из самых интеллектуальных телеведущих предложила подписчикам поразмышлять над тем, к чему ведёт искусственный "улучшайзинг". 

"Искусственная красота победила естественность — это факт. По количеству достижений развитие инструментов искусственной красоты превзошло развитие инструментов для сохранения красоты естественной. Так выглядит погоня за вечной молодостью", — посетовала звезда ТВ.

В качестве мечты человечества о неувядаемой красоте Канделаки привела в пример куклу Суок из сказки "Три толстяка" и Мальвину.

"Потом спрос вызвал рост предложения, ведь кукла — это олицетворение вечной молодости. Она никогда не постареет и всегда будет красивой. Виниры и силикон не портятся (относительно человеческой молодости, разумеется). Но, конечно, это лишь иллюзия вечной красоты. И цена, которую вы платите за улучшайзинг, должна быть для всех очевидной. Что будет с вашим здоровьем, обратим ли тот или иной процесс и как выглядит результат — вопросы непраздные", — поделилась своим мнением Тина. 

Ведущая анонсировала проект "Совсем другие", в котором затронута тема современной индустрии красоты.

"Наконец-то все увидят, что такое силиконовая, на которую все так любуются в Инстаграме и восхищаются ее красотой. Теперь вы рассмотрите, что происходит с этими накладками и как вообще выглядит эта силиконовая задница", — заинтриговала публику Тина.

 

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Китай запрещает BBC World News. Госдеп США не прошёл мимо
Норвежцы отказались принять финал Кубка мира по биатлону
Папа Ольги Бузовой обратился к мужикам, который пользуются девочками
В Тбилиси устроили "марш неповиновения" карантинным мерам
Немецкий эксперт рассказал о "новой дружбе" России и Германии
Тина Канделаки опубликовала своё "перефотошопленное" фото
Сеул и США нашли компромисс по взносам на "американскую оборону"
Трансгендеры в женском спорте: что же наделал Байден?
Очередное землетрясение произошло у берегов Камчатки
С "восьмёрки" на "ноль": Россия изменит телефонный код
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ковальчук разместила фото в трусах, чтобы доказать, что она не старуха

Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.

Ковальчук разместила фото в трусах, чтобы доказать, что она не старуха
Адвокат сообщил о результатах психиатрической экспертизы сына Плющенко
Фигурное катание
Адвокат сообщил о результатах психиатрической экспертизы сына Плющенко
Биатлон
Расписание трансляций ЧМ по биатлону: Первый канал, Матч ТВ, Eurosport
Биатлон
Украинка Пидгрушная обвинила шведку в нечестной борьбе на биатлонном ЧМ
Василий Амирджанов Конституции могут понадобиться новые поправки Василий Амирджанов Руслан Веснянко Дефицит электроэнергии на Украине: кто виноват и что делать Руслан Веснянко Любовь Степушова Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская сфотографировалась в купальнике-невидимке
Российский шоу-бизнес
Ярослав Сумишевский выразил свои эмоции после похорон жены
Россияне смирились с исчезновением десятков профессий
Общество
Россияне смирились с исчезновением десятков профессий
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников