Внучка экс-президента Украины провалилась на шоу "Голос"

К девушке никто из членов жюри не повернулся на слепых прослушиваниях.

Внучка экс-лидера Украины Виктора Ющенко Доменика не смогла пройти кастинг на шоу "Голос". Фрагмент с ее участием был показан на телеканале "1+1".

Доменика исполнила песню "Плакала" группы Kazka, но не сумела впечатлить судей своим пением.

Зрителям, однако, её выступление пришлось по душе.

"А мне понравилось! Тембр такой красивый, бархатный. Думаю, все еще впереди. Успехов! Молодец, что пришла и спела", — прокомментировали видео с выступлением девушки на YouTube.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что в шоу не рискуют брать участников с влиятельными или знаменитыми родственниками. Так жюри избегает упрёков в том, что они относятся предвзято к "своим".

Ранее разразился скандал из-за участия в шоу "Голос" дочки ведущего Первого канала Романа Будникова.