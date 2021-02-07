В отношениях Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха нет любви. Так считает доктор психологических наук Борис Хигир.

По словам специалиста, всем, кто хоть немного знает психологию понятна несостоятельность фигуриста в постели.

"Любовь — это когда есть тяга сексуальных отношений. Авербух со своим пищащим голосом в постели нулевой. Чем он может сделать ее счастливой? Елизавета тоже обладает слабым и тихим голосом. Несмотря на ее доброту и характер, она девушка, рядом с которой должен быть уверенный, с поставленным голосом мужчина. И лучше, чтобы это был человек не из мира искусства", — рассказал психолог изданию "Собеседник".