Собчак и Богомолов снялись голыми для общественно-политической газеты

Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.

Ксения Собчак и Константин Богомолов недавно посетовали на то, что газета "Комсомольская правда" не печатает на своих страницах обнажённые снимки российских звёзд.

Журналист "КП" поспешил в гости к звездной паре, чтобы предложить им подать пример остальным звёздам и сфотографироваться, как говорится, в чём мать родила.

Это предложение авангардный режиссёр встретил с энтузиазмом. Он властно позвал супругу и приказал ей раздеваться. Эпатажные муж и жена уселись в кресла и попозировали пришедшему корреспонденту.

Вызывающий снимок смелой четы уже украшает издание "КП".