Эвелина Блёданс пожаловалась на то, что её достоинство унизили

Ведущая опубликовала в Instagram видео, на котором она выразительно грустит.

Эвелину Блёданс настолько переполняли эмоции, что она решила поделиться своими терзаниями с подписчиками.

Артистка объяснила, что смирила свою гордость, несмотря на то, что её переполняет обида.

"Вчера меня очень сильно обидели, можно даже сказать унизили моё достоинство. Сделали это через маленького по должности человека, на которого и посыпались все шишки. Об этой истории с моей стороны знают два человека, и я пока не хочу расширять этот круг, но хочу услышать вас: Вы бы поняли человека, который, как я, стиснув зубы и слёзы, без скандалов и криков вышел из ситуации, не проклиная и не сея негатив?" — обратилась к подписчикам Блёданс.

Эвелина посетовала на то, что совсем не умеет защищать себя.

"Вот странная ситуация — за детей я порву, найду и порву, а тут фактически просто проглотила обиду. Не умею я за себя бороться — очень мягкая я женщина. Но, разве жизнь на любви и благодарности может быть неправильной?

Интернет-пользователи предположили, что звезда столкнулась с синдромом вахтёра, который характеризуется желанием человека командовать или повелевать.