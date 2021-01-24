Юморист не смог оставить без внимания события на многострадальной Родине.
Семён Слепаков сейчас отдыхает Мальдивах. Радость пребывания в тропическом раю ему портят новости о том, что в России неспокойно.
Юморист сочинил обличительное стихотворение, в котором укоряет себя за сытую и беспечную жизнь.
"Лежишь тут в отелях элитных
И греешь передний рюкзак,
А там активистов избитых
Гвардейцы ведут в автозак!", — пишет Слепаков в своём Instagram.
В порыве гнева лирический герой Слепакова решает ударить по несправедливости обличительной сатирой.
"Хочу я быть вместе с народом!
Важней ничего в жизни нет!
Создам я такое творение,
Что пол содрогнется в Кремле!
Не просто, …, стихотворение,
А светоч в полуночной мгле!
Оно станет скрепой, основой,
И новой заставкой в "Вдуде"
И вместо последнего слова
Читать его будут в суде!" — пишет, разгорячась, юморист.
Пыла его, однако, хватает ненадолго, так как всё оказывается лишь сном.
"Когда я проснулся — стемнело,
Шумел за забором бамбук
Под солнцем спина обгорела
Почти разрядился ноутбук
И в созданном вордовском файле
Написано было "блромбрблом" —
Должно быть, когда засыпал я,
Нажал эти буквы …. (лицом), — заключил своё творение на злобу дня Слепаков.
В субботу в нескольких десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. Можно ли их считать успехом Навального и чего следует ожидать?