Семён Слепаков написал стих о муках совести на Мальдивах

Юморист не смог оставить без внимания события на многострадальной Родине.

Семён Слепаков сейчас отдыхает Мальдивах. Радость пребывания в тропическом раю ему портят новости о том, что в России неспокойно.

Юморист сочинил обличительное стихотворение, в котором укоряет себя за сытую и беспечную жизнь.

"Лежишь тут в отелях элитных

И греешь передний рюкзак,

А там активистов избитых

Гвардейцы ведут в автозак!", — пишет Слепаков в своём Instagram.

В порыве гнева лирический герой Слепакова решает ударить по несправедливости обличительной сатирой.

"Хочу я быть вместе с народом!

Важней ничего в жизни нет!

Создам я такое творение,

Что пол содрогнется в Кремле!

Не просто, …, стихотворение,

А светоч в полуночной мгле!

Оно станет скрепой, основой,

И новой заставкой в "Вдуде"

И вместо последнего слова

Читать его будут в суде!" — пишет, разгорячась, юморист.

Пыла его, однако, хватает ненадолго, так как всё оказывается лишь сном.