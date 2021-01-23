Бари Алибасов написал заявление на ненавистного РR-директора

Продюсер группы "На-На" обвиняет Вадима Горжанкина в клевете и мошенничестве.

Бари Алибасов обратился к помощи правоохранительных органов, желая наказать своего бывшего РR-директора Вадима Горжанкина.

"По факту клеветы и мошенничества. Подлый человек, подлейший", — высказался в адрес своего бывшего соратника Алибасов в беседе с адвокатом Александром Бенхиным.

Бари Каримович объяснил, что уволил своего помощника по связям с общественностью, однако тот, по его словам, пытается действовать от себя, делая заявления, которые противоречат действительности.

В частности, 18 января Горжанкин заявил, что Алибасов-младший якобы держит в заточении отца, желая взять под контроль его финансы.

Последней каплей терпения Алибасова-старшего стало то, что Горжанкин привёз представителей СМИ к квартире своего бывшего работодателя, чтобы провести съёмки без ведома сына Бари Каримовича.