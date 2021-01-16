Вдова Грачевского не может рассчитывать на богатое наследство

Состояние худрука "Ералаша" оказалось не таким большим, как все думали.

Близкие Бориса Грачевского уверены, что огромных денег режиссёр после себя не оставил. Окружение основателя детского киножурнала "Ералаш" знают, что Борис Юрьевич вкладывал огромные деньги в своё любимое детище.

"Ералаш" в последнее время остался без финансовой поддержки, поэтому Грачевский направлял на съёмки свои личные средства.

Знакомые кинодеятеля уверены, что его молодой вдове Екатерине Белоцерковской с ребёнком придётся нелегко.