Состояние худрука "Ералаша" оказалось не таким большим, как все думали.
Близкие Бориса Грачевского уверены, что огромных денег режиссёр после себя не оставил. Окружение основателя детского киножурнала "Ералаш" знают, что Борис Юрьевич вкладывал огромные деньги в своё любимое детище.
"Ералаш" в последнее время остался без финансовой поддержки, поэтому Грачевский направлял на съёмки свои личные средства.
Знакомые кинодеятеля уверены, что его молодой вдове Екатерине Белоцерковской с ребёнком придётся нелегко.
"Его жена будет в ужасном состоянии. Он был бессеребренником, все вкладывал в "Ералаш". Очень переживал, что в этом году ему не выделили финансирование, но продолжал работать", — рассказала Наталья Бондарчук в интервью "Экспресс Газете".
Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" стал ещё одной жертвой беспощадного COVID-19.