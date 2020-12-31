Алексей Воробьёв обогнал Криштиану Роналду и Киану Ривза

Российский певец и актёр четвёртый год подряд конкурирует с самыми обаятельными мужчинами мира.

В очередной раз Independent Critics и Youtube-канала TC Candler выделяет Алексея Воробьёва, включая его в топ-100 самых привлекательных мужчин мира.

Звезда экрана, который вписался в мировые стандарты красоты, занял почётное 33-е место в солидном рейтинге.

Воробьёв оставил позади звезду мирового футбола Криштиану Роналду (100 место), актёров Киану Ривза (98), Александра Скарсгарда (94), Дэниела Рэдклиффа (94), Майкла Фассбендера (85), Криса Эванса (79), Зака Эфрона (70) и Чарли Ханнэма (40).

Возглавляют тройку лидеров Феликс Кельберг, известный в Youtube как PewDiePie. Серебро — у южнокорейского певца, участника музыкальной группы BTS Кима Тэхена. Третье место занял австралийский актёр Крис Хемсворт.

32-летний Алексей Воробьёв выступал от РФ на "Евровидении" в 2011 году. В его фильмографии — роли в фильмах и сериалах "Однажды в Ростове", "Деффчонки", "Любовь с ограничениями" и "Космические войска".