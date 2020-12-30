Сигалова рассказала о скандале Киркорова на новогоднем огоньке

Хореограф вспомнила, как король российской эстрады задал всем жару на съёмках музыкальной передачи.

Филипп Киркоров, без которого невозможно представить экран ТВ в новогоднюю ночь, не терпит, когда рабочий процесс нарушает чья-то неорганизованность.

Постановщик танцевальных номеров Алла Сигалова вспомнила, в какую ярость пришёл Филипп Бедросович, когда съёмочный график сдвинулся из-за того, что на сцене задержалась Лайма Вайкуле.

"У нас все было расписано на съемочной площадке. Расписано по минутам! А я работала с Лаймой и немного задержалась!" — объяснила Сигалова.

По расписанию на сцену уже должен был выйти Киркоров. Задержка выступления вывела звезду из себя.

"Он говорил плохие слова. Если бы не Константин Львович Эрнст, мы бы Филиппа не успокоили", — рассказала хореограф Максиму Галкину в программе "Сегодня вечером".

История произошла в середине 90-х годов. С тех пор Киркоров стал терпимее к коллегам по сцене.