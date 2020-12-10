Мазур уверена, что Дрожжина скрывает бесценную коллекцию Баталова

Среди наследственного имущества Алексея Баталова, которое ускользнуло из рук Гитана Леонтенко и дочери артиста Марии, были не только счета и недвижимость.

Выяснилось, что народный артист РСФСР владел бесценным архивом, представляющим историческую и культурную ценность.

От матери Алексею Баталову достались письма Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама, Александра Блока, а также картины Петрова-Водкина. Главным экспонатом был портрет обнаженной Ахматовой кисти Модильяни, с которой у поэтессы был роман.

Всё это исчезло в неизвестном направлении. В хищении Элина Мазур, ставшая известной благодаря защите экс-супруги Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, подозревает Наталью Дрожжину и Михаила Цивина.

"Дело в том, что возможными перевозками архива как раз занимались Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Сам Цивин говорил, что они с Дрожжиной забрали у Гитаны Аркадьевны, часть, как он выражается, хлама и перевезли в некий архив (ангар). Но там ни единая бумажка, начиная с правительственных наград, не является хламом. Однако в квартире у них оказалось всего четыре полиэтиленовых пакета с бумагами, принадлежащим Баталовым. И непонятно, куда же делись все остальные экспонаты", — сказала Элина Мазур в интервью порталу Тeleprogramma. pro.

Женщина пообещала 100 миллионов рублей тому, кто вернёт исчезнувшие экспонаты из коллекции Баталова.