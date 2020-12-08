Петросян признался, что он "действующий мужчина"

Недавно Евгений Петросян поделился секретами личной жизни. По его словам, зачатие сына Вагана с Татьяной Брухуновой произошло так же, как и у остальных людей.

"Я, так же, как и ты, думал, что это уже невозможно. Что это, так сказать, пройденная возможность", — отметил юморист.

Однако молодая супруга помогла ему поверить, что его "поезд ещё не ушёл".

Петросян признался, что он до сих пор "действующий мужчина".