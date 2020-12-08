Недавно Евгений Петросян поделился секретами личной жизни. По его словам, зачатие сына Вагана с Татьяной Брухуновой произошло так же, как и у остальных людей.
"Я, так же, как и ты, думал, что это уже невозможно. Что это, так сказать, пройденная возможность", — отметил юморист.
Однако молодая супруга помогла ему поверить, что его "поезд ещё не ушёл".
Петросян признался, что он до сих пор "действующий мужчина".
Врач Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.