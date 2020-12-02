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Деньги на ограду и памятник Шаинскому соберут "всем миром"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журналисты обратили внимание на то, в каком плачевном состоянии находится захоронение именитого композитора.

Деньги на ограду и памятник Шаинскому соберут "всем миром"

Служители Троекуровского кладбища отмечали убогость могилы на фоне остальных мемориалов знаменитостей.

Сын автора песен "Чунга-чанга", "На дальней станции сойду", "Не плачь, девчонка" объяснил, что после смерти отца в наследство ему достались многочисленные долги. Сейчас родственники Шаинского, по их словам, находятся в бедственном положении.

Отпрыск Владимира Шаинского пообещал, что скоро займётся могилой отца.

Для того, чтобы найти деньги на мемориал Шаинского, планируют провести памятный концерт. Средства, вырученные от мероприятия, помогут привести захоронение в должный вид.

"Уже готовы эскизы монумента. Вот только денег нет. Будут собирать всем миром — на лето 2021 года запланирован большой концерт памяти Владимира Яковлевича", — рассказал продюсер Андрей Удалов в интервью газете "Комсомольская правда".

Уже замечены некоторые изменения на могиле композитора — убрана ржавая ограда, поверх могилы насыпан песок.

Автор: Елена Былкина
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