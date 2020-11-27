Агата Муцениеце стала жизнерадостным философом

Актриса радуется жизни, привыкая к своему свободному статусу.

Недавно СМИ сообщили о том, что бывший муж Муцениеце ввязался в драку, в результате чего оказался в больнице. В стационаре за неугомонным повесой ухаживает его новая пассия — актриса Мирослава Карпович.

Супруга же звезды сериала "Мажор" учится любить себя. Женщина, которая всегда умела хорошо зарабатывать, после долгих лет семейного самоотречения решила побаловать себя.

Она приобрела новый автомобиль. Со своей любовью на колёсах, по её собственному признанию, она даже разговаривает.

Умудренная семейным опытом женщина научилась относиться к жизни по-философски. Она уверяет, что одиночество её не тяготит.