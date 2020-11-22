Недавно ведущий стал жертвой дорожно-транспортного происшествия.
Частый гость ток-шоу рассказал, что его сбил автомобиль, когда он переходил дорогу в неположенном месте. Результатом ДТП стал перелом ноги.
Березин утверждает, что водитель превысил скорость, однако не стал привлекать таксиста к ответственности.
"Я виноват был так же, как и он. Переходил не по пешеходному ведь. К тому же у него оказалось трое детей. Я сказал ему: "Поезжай с богом!" — объясняет Владимир Александрович.
Известный диктор советского и российского телевидения рассказал также, что водитель попросил у него денег на ремонт автомобиля, пожаловавшись на безденежье и необходимость содержать троих детей.
Телеведущий в тот момент находился в состоянии шока. Он уверил, что с удовольствием помог бы бедолаге, но не взял у него номера телефона.
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