Березин простил таксиста, который его сбил

Недавно ведущий стал жертвой дорожно-транспортного происшествия.

Частый гость ток-шоу рассказал, что его сбил автомобиль, когда он переходил дорогу в неположенном месте. Результатом ДТП стал перелом ноги.

Березин утверждает, что водитель превысил скорость, однако не стал привлекать таксиста к ответственности.

"Я виноват был так же, как и он. Переходил не по пешеходному ведь. К тому же у него оказалось трое детей. Я сказал ему: "Поезжай с богом!" — объясняет Владимир Александрович.

Известный диктор советского и российского телевидения рассказал также, что водитель попросил у него денег на ремонт автомобиля, пожаловавшись на безденежье и необходимость содержать троих детей.

Телеведущий в тот момент находился в состоянии шока. Он уверил, что с удовольствием помог бы бедолаге, но не взял у него номера телефона.