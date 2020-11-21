Аршавин одержал победу над Барановской в деле по алиментам

Футболисту удалось снизить сумму выплат по алиментам.

Ранее спортсмен отдавал детям половину своих доходов, однако это бремя показалось ему непомерным.

Андрей Аршавин сумел доказать суду, что может выплачивать на содержание детей лишь до 3/8 от доходов.

Когда-то футболист, играющий за ФК "Зенит", имел солидный доход и перечислял детям пять миллионов рублей в месяц.

После завершения спортивной карьеры Аршавин снизил сумму выплат до 300 тысяч рублей на ребёнка. После последнего судебного заседания и данная сумма существенно уменьшилась.

Представители Юлии Барановской, которая воспитывает троих детей Аршавина, уверены: бывший футболист, который сейчас занимается тренерской деятельностью и рекламой, пытается скрыть часть своих доходов. Ведущая намерена обжаловать решение суда.