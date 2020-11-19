Сын Собчак разглядел в маме лошадь

Светская львица отметила день рождения сына Платона.

Ксения Собчак устроила сюрприз своему малышу, которому исполнилось четыре года. В Instagram журналистка опубликовала кадры с тихого семейного торжества.

Платона с днём рождения поздравили папа Максим Виторган, старшая дочь Полина артиста и бабушка Людмила Нарусова.

Ксения Собчак явилась на праздник в образе осла из мультфильма "Бременские музыканты". Напевая песню из мультика, ведущая вручила сыну подарок.

Малыш был в недоумении, глядя на необычный образ мамы, которая сам выступила в роли аниматора.

"Это кто? Я тебя не помню", — сказал малыш, с трудом узнавая за ослиной мордой родное мамино лицо.

Собчак решила подсказать ребёнку и озвучила наводящий вопрос.

"Это мама или лошадь?", — спросила Ксения Анатольевна.

Малыш однозначно ответил, что лошадь.

Подписчики оценили самоиронию Собчак, которую часто сравнивают с лошадью. В том, что Ксения выбрала образ осла для того, чтобы поздравить сына, фолловеры увидели намёк на старые шутки о лошадиной внешности журналистки.