Сын Михаила Борисова Вениамин женился в октябре, несмотря на то, что 19 сентября его отец скончался.

"Сначала не понимали, как себя вести, но когда к нам подошли ближайшие друзья со словами: "Только не переносите". Я подумал, что свадьбу отменять не буду", — оправдался сын телеведущего.

"Тогда 40 дней еще не прошло, значит душа где-то рядом. Перед свадьбой мы съездили на кладбище и пригласили его, чтобы он своим духом присутствовал. Хотели, чтобы он был с нами, чтобы все видел. Все было тепло и душевно. Это нас сблизило. Мы сделали еще шаг наверх, чтобы идти к жизни", — добавил Борисов.