В самолёте Cessna была оборудована спасательная система, которая позволяет покинуть летательный аппарат в случае опасности. Однако телеведущий Александр Колтовой и его пассажир не воспользовались ей.
Друг Колтового и один из владельцев самолёта Аркадий Грачёв предполагает, что телеведущий и его спутница были без сознания в момент падения самолёта. Поэтому они и не воспользовались возможностью спастись.
"Я считаю, что они, скорее всего, потеряли сознание. Он наверняка пытался дотянуть до аэродрома, видимо, он забыл, что такое угарный газ… Самолёт на последней стадии был совершенно неуправляем", — пояснил Грачёв телеканалу "Звезда".
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.