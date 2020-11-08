Друг Колтового рассказал, что могло спасти жизнь телеведущему

В самолёте Cessna была оборудована спасательная система, которая позволяет покинуть летательный аппарат в случае опасности. Однако телеведущий Александр Колтовой и его пассажир не воспользовались ей.

Друг Колтового и один из владельцев самолёта Аркадий Грачёв предполагает, что телеведущий и его спутница были без сознания в момент падения самолёта. Поэтому они и не воспользовались возможностью спастись.