Куклачёв рассказал о своих доходах

Знаменитый дрессировщик кошек позволил полюбопытствовать о своих финансовых делах.

Юрий Куклачёв в передаче "Секрет на миллион" откровенно рассказал о том, какую пенсию ему назначило государство.

71-летний народный артист РСФСР объяснил, вместе со всеми надбавками его пенсия составляет около 45 тысяч рублей. Про свои заработки в театре Куклачёв тоже рассказал. Он сообщил, что зарабатывает 120 тысяч рублей в месяц.

"Этого нам с супругой хватает впритык, так как нужны деньги на бензин, оплату коммунальных платежей в квартире и доме", — объяснил Юрий Дмитриевич.

Куклачёв также сказал, что помогает материально своим детям. Трое его отпрысков тоже работают с кошками в театре. Каждый выступает со своей концертной программой. У дрессировщика также подрастают шестеро внуков.

Ранее Куклачёв рассказывал о том, что скопил за свою артистическую карьеру солидное состояние. Юрий Дмитриевич даже упомянул, что ему довелось подержать в руках миллион долларов.

Чтобы между его отпрысками не возникало конфликтов по вопросу раздела наследства, Куклачёв признался, что составил завещание.