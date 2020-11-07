Юрист предрёк завершение карьеры Джонни Деппа в Голливуде

Джонни Депп завершит карьеру в Голливуде из-за скандала с бывшей возлюбленной Эмбер Хёрд, которая обвинила его в домашнем насилии.

Так считает юрист Марк Стивенс. Своим мнением он поделился после того, как актёра выгнали из франшизы "Фантастические твари".