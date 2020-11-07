Джонни Депп завершит карьеру в Голливуде из-за скандала с бывшей возлюбленной Эмбер Хёрд, которая обвинила его в домашнем насилии.
Так считает юрист Марк Стивенс. Своим мнением он поделился после того, как актёра выгнали из франшизы "Фантастические твари".
"Его всегда будут помнить как избивавшего жену, пьяницу и наркомана. Это будет написано на его надгробии", — отметил правозащитник.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.