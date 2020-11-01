Звезда фильма "Дура" вступила в конфликт с сотрудниками ГИБДД

Инцидент произошёл, когда актриса Оксана Коростышевская возвращалась домой со своими детьми.

Сотрудники ГИБДД остановили сидящую за рулём Коростышевскую и потребовали, чтобы она отправилась с ними на медицинское освидетельствование.

Актриса долго отказывалась, желая, чтобы её проверили на месте. Женщина ссылалась на то, что не может оставить одних детей в машине.

Сотрудники дорожного правопорядка были настойчивы. Они почему-то заподозрили женщину в употреблении наркотических средств.

"Я говорю: вы принесите, я дуну, плюну, только из машины не выйду. Не отпускают. Что мне делать? Почему, какие наркотики?" — рассказала Коростышевская.

Актриса получила консультацию по телефону от своего юриста, который объяснил ей, что отказываться от медицинского освидетельствования она не имеет права.

Коростышевская уже была готова подчиниться представителям ГИБДД, но на неё уже составили протокол.

Дело будет рассматриваться в суде. Женщине грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.