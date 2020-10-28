Дизайнер Белла Потёмкина сбежала в лес со своей модной коллекцией

Подиум в лесу, гримёрка в конюшне. Модный дизайнер придумала, как безопасно презентовать свою коллекцию в условиях эпидемии COVID-19.

Эпидемия коронавируса закрыла двери модных домов. Подиумы опустели, однако это не остановило известного дизайнера Беллу Потёмкину.

Она решила, что модный показ в лесу будет безопасен с точки зрения соблюдения противоэпидемиологических норм.

Лесной антураж очень подошёл к её дизайнерским творениям. Цветочные принты, кружево и струящиеся ткани хорошо сочетались в природным пейзажем средней полосы России.

Так как на показе не присутствовали первые светские львицы столицы, подписчики Потёмкиной предположили, что "королев Инстаграма" отпугнули дикие условия показа.

Впрочем, Потёмкина не была первооткрывателем данной идеи. Европейские дизайнеры ещё до пандемии устраивали модные показы в чистом поле.