30-летний сын Никаса Сафронова Лука Затравкин посоветовал не обращать внимания на свою внешность.
"Навыки обольщения приходят с опытом. Долгие годы тренировок, как у меня, дают о себе знать. Неважно какой я — худой или с лишним весом — почему-то меня любят", — пояснил сын художника.
"Нужно понимать, что кому-то ты обязательно придешься по вкусу. Нужно не замыкаться в себе и пробовать найти такого человека", — добавил Затравкин.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.