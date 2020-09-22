30-летний сын Никаса Сафронова Лука Затравкин посоветовал не обращать внимания на свою внешность.

"Навыки обольщения приходят с опытом. Долгие годы тренировок, как у меня, дают о себе знать. Неважно какой я — худой или с лишним весом — почему-то меня любят", — пояснил сын художника.

"Нужно понимать, что кому-то ты обязательно придешься по вкусу. Нужно не замыкаться в себе и пробовать найти такого человека", — добавил Затравкин.