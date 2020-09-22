Павел Прилучный решил поблагодарить своих поклонников за поддержку, которую они ему оказывают вот уже 11 лет.
Специально для них актёр записал видеообращение в Instagram. Некоторые пользователи заметили, что на видео артист ведёт себя странно. Одна женщина написала под обращением, что Прилучный записывал видео в состоянии алкогольного опьянения.
"А вы прям разбираетесь! Тест, наверное, сделали, раз можете у меня на странице комментировать мое состояние! Женщина, прежде чем делать выводы, будьте уверены в том, что вы пишете", — в эмоциях ответил ей актёр.
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