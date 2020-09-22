Прилучный взбесился после обвинения в пьянстве

Павел Прилучный решил поблагодарить своих поклонников за поддержку, которую они ему оказывают вот уже 11 лет.

Специально для них актёр записал видеообращение в Instagram. Некоторые пользователи заметили, что на видео артист ведёт себя странно. Одна женщина написала под обращением, что Прилучный записывал видео в состоянии алкогольного опьянения.