Лера Кудрявцева объяснила, почему отдала двухлетнюю дочь на балет

Посмотреть эту публикацию в Instagram Немного о высоком ! МАША и БАЛЕТ 🩰 Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 20 Сен 2020 в 8:34 PDT

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram опубликовала несколько видео, показала, как её двухлетняя дочь Маша занимается балетом.

На кадрах видео девочка в балетной пачке внимательно смотрит на преподавателя, но не может понять, что от неё требуется.

Другие девочки тоже делают то, что им хочется, не обращая внимания на просьбы педагога.

Многие подписчики написали в комментариях, что такого маленького ребёнка ещё рано отдавать в балет.

Но Лера Кудрявцева не оценила критику. Позднее в сторис она написала, что отдала дочь на балет ради развлечения и общения с другими детьми, так как Маша не ходит в садик. Кроме того, телеведущая пояснила, что в таком возрасте очень полезно слушать классическую музыку и заниматься танцами.