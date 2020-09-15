В новой серии мультфильмов "Ну, погоди!" Волка будет озвучивать известный шоумен Гарик Харламов.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Союзмультфильма".

"В "Ну, погоди!" нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей", — сообщили представители студии.

"Я с большим удовольствием согласился стать Волком в новом "Ну, погоди!". Этот мультфильм — один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии. Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои — это очень сложный жанр, который мало кому удается воплотить на экране", — отметил Харламов.