Стебунов опроверг свою причастность к ДТП с Ефремовым

В деле Михаила Ефремова наметился новый поворот. Один из свидетелей заявил, что актёр сидел на пассажирском сидении, а водителем был "молодой человек". Его описали как брюнета в серой футболке.

Многие опознали в этом описании близкого друга Ефремова Ивана Стебунова. Однако 38-летний актёр сразу же опроверг причастность к аварии, но заявил, что "будет вынужден защищаться, если его начнут открыто обвинять".

Сейчас Стебунов никак не комментирует эту тему.