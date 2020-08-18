Ефремову в суде потерпевшими предъявлен иск на сумму в 1 рубль

Во вторник состоялось очередное заседание суда по делу о пьяном ДТП, устроенном в центре Москвы актёром Михаилом Ефремов, в котором погиб водитель курьерской службы доставки Сергей Захаров.

Признанные ранее потерпевшими вдова, брат и сын погибшего предъявили Ефремову иск о моральной компенсации. Его сумма — как зачитал в зале суда адвокат Александр Добровинский — 1 рубль.

"Кто сможет вернуть нам потерю мужа, отца и брата? Какими деньгами это можно возместить? Никакими. Ефремов на месте аварии говорил, что у него очень много денег. Ну и что? Нет ему прощения от нашей семьи и никогда не будет", — говорят родственники Сергея Захарова.

Младший сын погибшего Валерий Захаров на вопрос, какого наказания он ждет для Ефремова, ответил, что "максимально возможного":

"Я не знаю, это предусмотрено в Уголовном кодексе. Но уверен — наказание должно быть максимальным".

А вот старший сын погибшего, по словам его представителя Виталия Аверцева, предъявил отдельный иск — на 6,5 млн рублей.

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