"У меня денег до ..." Ефремов обещал вылечить пострадавшего в ДТП

Актёр Михаил Ефремов после ДТП со своим участием не смог объяснить, что с ним произошло. Артист был настолько пьян, что не понял, что протаранил другой автомобиль.

ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Ефремов в нетрезвом виде выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель скончался от полученных травм в реанимации.

В Telegram появилось видео, на котором мужчина сразу после аварии спрашивает Ефремова о произошедшем. Актёру говорят, что из-за него сильно пострадал мужчина. Артист обещает вылечить пострадавшего.

"Я его вылечу", — говорит Ефремов. "Вылечите? Вы же не доктор", — парирует собеседник. "Зато у меня денег до …" — отвечает актёр.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что погибшего мужчину зовут Сергей. Он проживает в Рязани, а в Москву приезжал на заработки.