Актёр Михаил Ефремов после ДТП со своим участием не смог объяснить, что с ним произошло. Артист был настолько пьян, что не понял, что протаранил другой автомобиль.
ДТП произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Ефремов в нетрезвом виде выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель скончался от полученных травм в реанимации.
В Telegram появилось видео, на котором мужчина сразу после аварии спрашивает Ефремова о произошедшем. Актёру говорят, что из-за него сильно пострадал мужчина. Артист обещает вылечить пострадавшего.
"Я его вылечу", — говорит Ефремов.
"Вылечите? Вы же не доктор", — парирует собеседник.
"Зато у меня денег до …" — отвечает актёр.
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