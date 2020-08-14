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Врач Ефремова заявил, что у актёра нет алкогольной зависимости

Общество

Личный врач Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, объяснил, с чем связаны запои актёра и следы наркотиков в его крови.

Врач Борис Круглый заявил, что он уже в течение 20 лет наблюдает за артистом. Он отметил, что прединсультное состояние, в котором Ефремов сейчас находится в больнице, случалось с ним и ранее.

Также Круглый подчеркнул, что у Ефремова нет алкогольной зависимости, и он — большой трудоголик.

"Он 8-9 месяцев мог работать и не брать ни капли спиртного в рот", — пояснил специалист.

Борис Круглый также заявил, что Ефремов никогда не употреблял наркотики.

"Ерунда. Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьёзных наркотиков не принимал — поверьте мне", — сказал врач.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ефремов официально признал свою вину в смертельном ДТП.

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