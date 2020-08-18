Последнее желание Валентины Легкоступовой не будет исполнено

Известная певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Её похороны запланированы на 20 августа.

Дети артистки решили похоронить её на Троекуровском кладбище, а церемония прощания с певицей пройдет в Большом траурном зале.

Ранее муж артистки Юрий Фирсов утверждал, что певица хотела быть кремированной после смерти, чтобы её прах развеяли над Тенерифе. Однако дети Легкоступовой не послушали её нового мужа, которого они винят в смерти матери.