Известная певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Её похороны запланированы на 20 августа.
Дети артистки решили похоронить её на Троекуровском кладбище, а церемония прощания с певицей пройдет в Большом траурном зале.
Ранее муж артистки Юрий Фирсов утверждал, что певица хотела быть кремированной после смерти, чтобы её прах развеяли над Тенерифе. Однако дети Легкоступовой не послушали её нового мужа, которого они винят в смерти матери.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.