Полиция задержала для допроса супруга Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова.
Ранее певица была доставлена в больницу с тяжёлой травмой головы. СМИ распространяли сведения о том, что артистка впала в кому, однако эта информация не подтвердилась.
Ранее Фирсов уже рассказывал журналистам, что произошло с его женой.
"Всё произошло примерно дней восемь назад. Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней всё было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли её в больницу, а в какую — не скажу во избежание ажиотажа. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать. Не знаю, кому понадобилось распускать слухи о коме Вали! Какой-то чёрный пиар! Не надо так пугать людей!" — утверждал муж Легкоступовой.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.