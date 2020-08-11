В Москве задержали мужа Валентины Легкоступовой

Полиция задержала для допроса супруга Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова.

Ранее певица была доставлена в больницу с тяжёлой травмой головы. СМИ распространяли сведения о том, что артистка впала в кому, однако эта информация не подтвердилась.

Ранее Фирсов уже рассказывал журналистам, что произошло с его женой.