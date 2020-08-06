Продюсер советской и российской музыкальной группы "Ласковый май" Андрей Разин прокомментировал публикацию Forbes, который составил рейтинг звезд российского шоу-биза с самыми высокими доходами. В тройку лидеров вошли солист "Ленинграда" Сергей Шнуров, рэпер Егор Крид и певец Дима Билан, передает РИА "Новости".

"Согласно утвержденным декларациям, я в течение пяти лет только за один год получал столько денег, сколько они втроем вместе не заработали. Но я никогда этим не хвастаюсь", — заявил Разин в своем Instagram.