Модераторы социальной сети удалили пост певицы о возможном заговоре и скрываемом препарате против коронавирусной инфекции.
Как сообщает портал "газета.ru", певица утверждает, что вакцина от "ковида" давно существует, но мало кто об этом знает.
А скрывают ее, по мнению певицы, для того чтобы "богатые становились еще богаче, а бедным и больным становилось только хуже".
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