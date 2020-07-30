Instagram удалил публикацию Мадонны о коронавирусе

Модераторы социальной сети удалили пост певицы о возможном заговоре и скрываемом препарате против коронавирусной инфекции.

Как сообщает портал "газета.ru", певица утверждает, что вакцина от "ковида" давно существует, но мало кто об этом знает.

А скрывают ее, по мнению певицы, для того чтобы "богатые становились еще богаче, а бедным и больным становилось только хуже".