Российский учёный объяснил, почему NASA пугает землян астероидами

Ведущий научный сотрудник РАН Александр Багров объяснил, почему специалисты NASA постоянно пугают человечество астероидами.

По словам учёного, основная проблема данных объектов в том, что их можно обнаружить только тогда, когда они приближаются к Земле. Астероиды довольно малы, поэтому их сложно вычислить. Также сложно определить их территорию.

"Поэтому всегда стоит такой вопрос: "Врежется ли он в Землю или нет?". Из-за маленькой точности все, что пролетает ближе, чем 20 радиусов лунной орбиты, автоматически считается опасным объектом. Но когда появляются более точные измерения, то ясно, что расстояние в полтора десятка миллионов километров — не страшно", — пояснил Багров.

Также он отметил, что астероиды принято считать опасными объектами, однако, фактические расчеты показывают, что это не так.

Но NASA выгодно сообщать об опасности этих космических тел, так как это позволяет им получать финансирование на проведение исследований.

Багров отметил, что на Земле все падения тел из космоса не были связаны с астроидами.

"С Землей сталкиваются только кометы. Поэтому когда вам где-то там сообщают, что "летит опасный астероид, и как жалко, что мы его вовремя не заметили, и что нам теперь делать", знайте — это все для нагнетания страхов. Астероиды на Землю не падают никогда!", — подчеркнул учёный.

Ранее в NASA сообщили, что к Земле приближается астероид размером с футбольное поле.

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