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NASA: к нам приближается астероид размером с футбольное поле

Наука

Астероид размером от 84 до 190 метров приближается к Земле. Вблизи нашей планеты он пройдет 5 августа.

Сообщение об этом появилось на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Время максимального сближения с Землей - 19.35 мск. Небесное тело пролетит на расстоянии 3,2 млн километров со скоростью 13,4 км/c.

ДЛЯ СПРАВКИ:

  • Данный астероид был открыт в августе 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов" - астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
  • В следующий раз астероид 2009 PQ1 приблизится к нашей планете в 2137 году.

Кстати, размер данного астероида вполне "вписывается" в рамки способных уничтожить Землю. О них (размерах астероидов) ранее уже рассказывала "Правда.Ру"

Ученые назвали точные размеры астероида, способного уничтожить Землю

 Ученые смогли точно определить размеры астероида, который может уничтожить нашу планету. Это удалось сделать благодаря компьютерной модели падения небесных тел на Землю. По итогу исследования выяснилось, астероид какого размера может поставить под сомнение существование жизни на Земле.

Всего таким образом смоделировали падение 50 тысяч астероидов. Ученые взяли и самые маленькие небесные тела, а также настоящих гигантов. Оказалось, что уничтожить нашу планету может астероид диаметром 140 метров. При столкновении с ним сразу же образуется мощная ударная волна или же разрушительное цунами.

Причем катаклизмы угрожают Земле еще до столкновения. Ведь взрываются астероиды обычно в небе. Стоит отметить, что астероиды таких размеров пролетают мимо Земли всего один раз в 500 тысяч лет.

К слову, космические гости не так уж и редко приближаются к нашей планете. Например, 4 июня рядом с Землей проскочила комета Джонсона, по яркости сравнимая с планетой Нептун.

Кроме того, на огромной скорости к Земле несутся и обломки кометы Энке. Опасные небесные тела могут упасть на нашу планету в 2022, 2025, 2032 и 2039 годах. Главный риск состоит в том, что они, пролетая недалеко от Земли, теоретически могут с нами не разминуться.

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