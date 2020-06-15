Федосееву-Шукшину срочно госпитализировали

В Москве поздно вечером в воскресенье экстренно госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Причина — падение дома, на кухне.

По слова дочери актрисы, Ольги, учитывая возраст Шукшиной, а ей 81 год, "все очень серьезно". Диагноз — перелом шейки бедра и ушиб внутренних органов.

Впрочем, по словам наследницы знаменитой фамилии, дело не только в возрасте:

"Здоровье мамы резко подкосил некрасивый, мягко говоря, поступок Бари Алибасова, её пятого мужа, который, воспользовавшись случаем, продал ее квартиру, хотя не имел на это никаких прав".

К слову, как стало известно СМИ, Барри Каримович супругу в больнице пока еще не навестил. И, как утверждает Ольга Шукшина, "вообще пропал с радаров".

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