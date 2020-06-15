В Москве поздно вечером в воскресенье экстренно госпитализирована актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Причина — падение дома, на кухне.
По слова дочери актрисы, Ольги, учитывая возраст Шукшиной, а ей 81 год, "все очень серьезно". Диагноз — перелом шейки бедра и ушиб внутренних органов.
Впрочем, по словам наследницы знаменитой фамилии, дело не только в возрасте:
"Здоровье мамы резко подкосил некрасивый, мягко говоря, поступок Бари Алибасова, её пятого мужа, который, воспользовавшись случаем, продал ее квартиру, хотя не имел на это никаких прав".
К слову, как стало известно СМИ, Барри Каримович супругу в больнице пока еще не навестил. И, как утверждает Ольга Шукшина, "вообще пропал с радаров".
Сын Алибасова рассказал, кто покушается на квартиру Федосеевой-Шукшиной
Сын Бари Алибасова: "Крот" сильно повредил мозг отца
Концертный директор Алибасова объяснил пропажу продюсера
Бари Алибасов: "С музыкой мы потеряли нашу национальную идентичность"
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.